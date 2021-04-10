Карантинні заходи "червоного" рівня в Харківській області почнуть діяти з 11 квітня

Про це повідомили в прес-службі мерії.

У Харкові буде заборонено:

відвідування шкіл, крім дитсадків, спеціалізованих закладів та початкової школи (1-4 класів закладів загальної середньої освіти);

робота закладів культури, зокрема, театрів та кінотеатрів;

прийом відвідувачів у закладах громадського харчування-дозволяється робота на винос;

діяльність непродовольчих ринків і магазинів.

У Харкові буде дозволено:

робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари;

робота міського транспорту з 50%-ною наповнюваністю - в салоні має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння.

Крім того ми писали, що в Харкові розповіли, чи закриють метро, у разі потрапляння міста в "червону" зону карантину.

Про це повідомили в мерії Харкова.

Так, стало відомо, що незважаючи на високі показники захворюваності та смертності від ковіда в регіоні - повністю зупиняти громадський транспорт у Харкові не планують.

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