Карантинні заходи "червоного" рівня в Харківській області почнуть діяти з 11 квітня
Про це повідомили в прес-службі мерії.
У Харкові буде заборонено:
- відвідування шкіл, крім дитсадків, спеціалізованих закладів та початкової школи (1-4 класів закладів загальної середньої освіти);
- робота закладів культури, зокрема, театрів та кінотеатрів;
- прийом відвідувачів у закладах громадського харчування-дозволяється робота на винос;
- діяльність непродовольчих ринків і магазинів.
У Харкові буде дозволено:
- робота магазинів і супермаркетів, в яких 60% складають продовольчі товари;
- робота міського транспорту з 50%-ною наповнюваністю - в салоні має бути заповнено не більше 50% місць для сидіння.
Крім того ми писали, що в Харкові розповіли, чи закриють метро, у разі потрапляння міста в "червону" зону карантину.
Про це повідомили в мерії Харкова.
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Так, стало відомо, що незважаючи на високі показники захворюваності та смертності від ковіда в регіоні - повністю зупиняти громадський транспорт у Харкові не планують.
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