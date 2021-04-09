Харківщина ще не досягла піку захворюваності на ковід
Про це розповіла головна санітарний лікар Харківської Любов Махота,
"Ми ще не досягли піку, але маємо позитивні моменти. Якщо минулого тижня зростання захворюваності склало 31%, то за аналогічний період минулого місяця він був 36%.
Потихеньку він сповільнюється. На нашу думку, потрібно ще кілька тижнів, щоб досягти піку, і після того сподіваємося на повільне зниження захворюваності", - зазначила Махота.
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За її словами, в регіоні зросла кількість тестувань на ковід.
Крім того ми писали, що в Харкові розповіли, чи закриють метро, у разі потрапляння міста в "червону" зону карантину.
Про це повідомили в мерії Харкова.
Так, стало відомо, що незважаючи на високі показники захворюваності та смертності від ковіда в регіоні - повністю зупиняти громадський транспорт у Харкові не планують.
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