"Ми ще не досягли піку, але маємо позитивні моменти. Якщо минулого тижня зростання захворюваності склало 31%, то за аналогічний період минулого місяця він був 36%.

Потихеньку він сповільнюється. На нашу думку, потрібно ще кілька тижнів, щоб досягти піку, і після того сподіваємося на повільне зниження захворюваності", - зазначила Махота.