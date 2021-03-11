В Харкові зник 11-річний хлопчик

Про це повідомили волонтери пошукової групи «Мілена».

Дитина вийшла з будинку, розташованого на пр. Тракторобудівників і зв'язок з ним зник.

Знайшли хлопчика ввечері 10 березня біля ТЦ «Континент».

За інформацією яку публікують у місцевих Telegram-каналах", дитина перед тим, як піти з дому, залишила батькам записку.

"Дорогі мама і тато, я вас дуже люблю, але я вирішив все почати з білого аркуша. Я з собою візьму ножиці, папір, трохи олівців і все. Ой, ще сумку " Адідас»", - написав Денис.

Раніше ми писали, що жителям Харкова розіслали листи про нібито заборгованість за енергопостачання

Городяни отримали листи нібито від АТ" Харківобленерго", в яких вказані дані про розрахунок заборгованості, зокрема, посилання невідомого походження, повідомили в прес-службі компанії.

У прес-службі зазначили, що "Харківобленерго" до розсилки зазначених листів не має ніякого відношення.

Також у компанії нагадали, що з 1 січня 2019 року питаннями нарахувань займається не обленерго, а постачальник електричної енергії.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".