В Харківській області різко збільшилася госпіталізація пацієнтів з коронавірусом
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер, екс-радниця голови Харківської обладміністрації Наталія Попова.
"Добова госпіталізація пацієнтів з COVID-19 зросла з 50 пацієнтів (наприкінці січня), до ~ 150 зараз", - повідомила Попова.
Раніше ми писали, що в центрі Харкова перекриють вулицю.
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Як повідомили в Департаменті інфраструктури-це пов'язано з будівництвом мереж водопостачання.
Рух транспорту на початку вулиці Пушкінської буде закрито з 10 березня по 20 квітня. Об'їхати можна буде по прилеглих вулицях: площі Конституції, провулку Мечникова, вулиці Сумській і площі Театральній.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".