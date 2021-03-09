Харківські волонтери шукають зниклу 7-річну дівчинку
На пошуки Марії з'їжджаються волонтери та члени пошуково-рятувальних загонів з кількох регіонів України.
Дівчинка, яка живе в селищі щасливе Херсонської області, ввечері 7 березня вийшла з дому і не повернулася.
"Увечері 8 березня для участі в пошуку на місцевості виїхали члени ПСО "Мілена" і "Ангел" з Харкова", – повідомляє видання "Херсонці".
Пошук з ранку 9 березня ведеться спільно з поліцією та рятувальниками.
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Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".