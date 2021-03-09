Харків'янам, що знаходиться в Закарпатській області, яка в "червоній" карантинній зоні, організували спецпоїзд
Про це повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
Поїзд №15/16 Рахів – Харків відправиться з Рахова 9 і 13 березня. Рейс у зворотному напрямку буде виконаний 12 березня.
Продаж квитків відкритий, пасажири, у яких вже є квитки на ці поїзди, можуть їх не міняти.
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Також призначено спецрейси Рахів-Київ, Солотвино – Київ, Ужгород – Київ, Ужгород – Одеса, Ужгород – Лисичанськ.
Нагадаємо, Закарпатська область потрапила в Червону карантинну зону, продаж квитків на потяги в даний регіон закрита до послаблення карантинних обмежень.
Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".