На Харківщині неадекват покусав поліцейського
Про це повідомляє "Судовий репортер".
2 вересня, двоє поліцейських прибули на виклик у село Савинці. Під час затримання порушник поводився агресивно - він вдарив поліцейського в тулуб.
Коли інший поліцейський кинувся допомогти напарнику-чоловік вкусив його в передпліччя. Чоловіка повалили на спину, і він вкусив другого поліцейського за гомілку.
Отримані поліцейськими травми, синці, садна і поверхневі рани на місці укусів, кваліфіковані як легкі тілесні ушкодження.
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Укушений в передпліччя поліцейський розповів в суді, що наступного дня його самопочуття погіршилося і піднялася температура. Він звернувся до лікарні, де йому провели хірургічне втручання. Після цього на лікарняному він перебував 7 днів.
Суд врахував пом'якшувальну обставину-визнання власної провини порушником, і призначив покарання - 2 роки і 4 місяці в'язниці.
Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".
Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".
Також Politeka писала, що на Харківщині відновили масову вакцинацію від вірусу: "щеплення вже зробили...".