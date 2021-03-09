На Харківщині неадекват покусав поліцейського

Про це повідомляє "Судовий репортер".

2 вересня, двоє поліцейських прибули на виклик у село Савинці. Під час затримання порушник поводився агресивно - він вдарив поліцейського в тулуб.

Коли інший поліцейський кинувся допомогти напарнику-чоловік вкусив його в передпліччя. Чоловіка повалили на спину, і він вкусив другого поліцейського за гомілку.

Отримані поліцейськими травми, синці, садна і поверхневі рани на місці укусів, кваліфіковані як легкі тілесні ушкодження.

Укушений в передпліччя поліцейський розповів в суді, що наступного дня його самопочуття погіршилося і піднялася температура. Він звернувся до лікарні, де йому провели хірургічне втручання. Після цього на лікарняному він перебував 7 днів.

Суд врахував пом'якшувальну обставину-визнання власної провини порушником, і призначив покарання - 2 роки і 4 місяці в'язниці.

Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.

Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.

Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.

У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.

До слова, пішохідна дорога до метро перетворилася на" стежку пекла "для харків'ян:"камені, бруд і калюжі".

Як повідомляла Politeka раніше, у центрі Харкова чоловіки розгулювали в трусах і капелюхах, кадри: "ті, кого в армію не взяли".

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