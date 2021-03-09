На Харківщині знову почалася вакцинація медиків
Як повідомляють на сайті МОЗ, 6 березня на Харківщині жоден медик не зробив щеплення проти COVID-19.
Але вже наступного дня вакцинацію в області відновили: 7 березня препарат ввели 50 людям. Всього з початку вакцинації щеплення проти коронавірусу в області зробили 460 осіб.
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Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.
Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.
Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.
У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.