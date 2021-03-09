Харків'яни просять зробити дорогу від метро

Пішохідна дорога, яка йде від станції метро Героїв Праці до суперамаркетів Дафі і Караван, знаходиться в жалюгідному стані.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті міськради.

"За багато років так і не проклали нормальну дорогу від метро "Героїв праці" до ТРЦ "Дафі" і "Караван", стільки людей туди ходять по камінню, бруду і калюжах, з коляскою дійти вкрай складно. Прошу зробити повноцінну дорогу для всіх харків'ян", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що на Харківщині мікроавтобус вилетів з траси

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На трасі Київ — Харків — Довжанський біля селища Кам'янка Ізюмського району водій мікроавтобуса Renault Trafic з'їхав у кювет і перекинувся.

Один пасажир автобуса загинув, ще вісім осіб, у тому числі водій, отримали травми і були госпіталізовані.

Рятувальники дістали з мікроавтобуса тіло загиблого та одного постраждалого.

У ДСНС зазначили, що в автомобілі перебували дев'ять осіб.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.