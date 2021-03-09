В Харкові вандали рознесли зупинку
На Олексіївці розбили зупинний павільйон. За словами очевидців, від рук вандалів постраждала зупинка на пр. Перемоги.
На кадрах з місця видно, що на зупинці вибито скло, асфальт усіяний осколками.
Раніше ми писали, що на території Харкова та області залишаються три не демонтовані пам'ятники Леніну.
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У Харкові досі залишаються не демонтованими два пам'ятники Леніну, ще один - в області, повідомляють активісти проекту "Декомунізація.Україна".
Вони опублікували оновлену карту, на якій вказані населені пункти, де ще залишаються пам'ятники Леніну.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
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