В Харкові вандали рознесли зупинку

На Олексіївці розбили зупинний павільйон. За словами очевидців, від рук вандалів постраждала зупинка на пр. Перемоги.

На кадрах з місця видно, що на зупинці вибито скло, асфальт усіяний осколками.

Раніше ми писали, що на території Харкова та області залишаються три не демонтовані пам'ятники Леніну.

У Харкові досі залишаються не демонтованими два пам'ятники Леніну, ще один - в області, повідомляють активісти проекту "Декомунізація.Україна".

Вони опублікували оновлену карту, на якій вказані населені пункти, де ще залишаються пам'ятники Леніну.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.