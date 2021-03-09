В Харківській області дітей перевели на дистанційку

9 березня учні шкіл Лозової залишаються на дистанційному навчанні.

Про це повідомив заступник міського голови міста Ашот Керопов.

"Діти ще перебувають на дистанційному. Буде рішення, як діти далі ходитимуть. Якщо заходи, які робилися з ремонту вопроводу, будуть ефективні, тоді цілком можливо, що дистанційного навчання не буде і вони будуть ходити в нормальному режимі", - сказав Керопов "Суспільному".

Раніше ми писали, що на території Харкова та області залишаються три не демонтовані пам'ятники Леніну.

У Харкові досі залишаються не демонтованими два пам'ятники Леніну, ще один - в області, повідомляють активісти проекту "Декомунізація.Україна".

Вони опублікували оновлену карту, на якій вказані населені пункти, де ще залишаються пам'ятники Леніну.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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