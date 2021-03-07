В Харківській області вчителям знизили зарплати
Про це в ефірі " Українського радіо Харків"
Зокрема, надбавка за престижність праці скорочена з 30% до 10%.
"За січень вчителі не отримали надбавки. Ми знайшли резерви в 5 млн грн, щоб вчителі отримували надбавку 10%. Коли розглядали бюджет, ми просили на освітню субвенцію 95 млн з урахуванням надбавки, але нам дали 80 млн.
Тобто в цьому році субвенцію на зарплати педагогам нам урізали на 15 млн.Таким чином, ми недоотримали можливість виплачувати вчителям надбавку 30% в повному обсязі", - сказав Голодников.
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За його словами, нечисленні школи в громаді не закривали, але це може статися, якщо погодяться місцеві жителі.
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