"За січень вчителі не отримали надбавки. Ми знайшли резерви в 5 млн грн, щоб вчителі отримували надбавку 10%. Коли розглядали бюджет, ми просили на освітню субвенцію 95 млн з урахуванням надбавки, але нам дали 80 млн.

Тобто в цьому році субвенцію на зарплати педагогам нам урізали на 15 млн.Таким чином, ми недоотримали можливість виплачувати вчителям надбавку 30% в повному обсязі", - сказав Голодников.