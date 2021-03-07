В Харкові зник десятирічний хлопчик

Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Подія трапилася ввечері 5 березня, - після тренування дитина зникла.

Патрульні знайшли хлопчика в парку, куди він попрямував гуляти прямо після тренування.

З хлопчиком і його мамою проведена профілактична бесіда.

Раніше ми писали, в Харкові зникла жінка.

29-річна Гульнара Катихіна 16 січня вийшла з будинку, розташованого по пер. Забайкальському, 10, і пропала безслідно, повідомляють в пошуковій службі "Мілена".

Прикмети: зріст 150-160 см, чорне волосся, карі очі.

Була одягнена в двоколірний пуховик (одна сторона синя, інша – червона), червоний светр, чорні штани, чорні кросівки на платформі.

Особливі прикмети: пірсинг в носі (сережка-крапелька).

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Гульнари Катихіної родичі просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

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