В Харкові зник десятирічний хлопчик
Про це повідомили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
Подія трапилася ввечері 5 березня, - після тренування дитина зникла.
Патрульні знайшли хлопчика в парку, куди він попрямував гуляти прямо після тренування.
З хлопчиком і його мамою проведена профілактична бесіда.
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Раніше ми писали, в Харкові зникла жінка.
29-річна Гульнара Катихіна 16 січня вийшла з будинку, розташованого по пер. Забайкальському, 10, і пропала безслідно, повідомляють в пошуковій службі "Мілена".
Прикмети: зріст 150-160 см, чорне волосся, карі очі.
Була одягнена в двоколірний пуховик (одна сторона синя, інша – червона), червоний светр, чорні штани, чорні кросівки на платформі.
Особливі прикмети: пірсинг в носі (сережка-крапелька).
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Гульнари Катихіної родичі просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
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