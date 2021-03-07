В Харкові пропала жінка
29-річна Гульнара Катихіна 16 січня вийшла з будинку, розташованого по пер. Забайкальському, 10, і пропала безслідно, повідомляють в пошуковій службі "Мілена".
Прикмети: зріст 150-160 см, чорне волосся, карі очі.
Була одягнена в двоколірний пуховик (одна сторона синя, інша – червона), червоний светр, чорні штани, чорні кросівки на платформі.
Особливі прикмети: пірсинг в носі (сережка-крапелька).
Ані Лорак прийшла до Кіркорова з колишнім чоловіком Муратом, світиться від щастя: "Серце у неї золоте"
Дан Балан розбурхав чуттєвим фото з молодою красунею: "Краще б з Тіною такі фоточки"
Розпалена Злата Огневич ледь втримала свої принади в декольте до пупка: "Чорт візьми..."
Галкін вивів у світ Аллу Пугачову з новим обличчям, фото облетіли мережу: "Жах, хто це?"
Екс-чоловік Ані Лорак примчав до Москви, нові кадри сімейної ідилії: "З моєю любою..."
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Гульнари Катихіної родичі просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
Раніше ми писали, в Харкові під бетономішалкою провалився асфальт
Інцидент стався на Мироносицькій 95-автомобіль "KAMAZ" пішов під землю двома колесами.
Самостійно вибратися звідти водій не зміг - витягувати вантажівку довелося комунальній техніці.
У прес-службі «ХТС» повідомили, що автомобіль був занадто важким і асфальт не витримав його вагу.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.