В Харкові бездомний перетворив перехід на хостел
У Харкові в підземному переході біля станції метро "Олексіївська" бездомний чоловік влаштував привал, пишуть у телеграм-каналі "Х.Х".
Бездомний вже третій день поспіль лежить накритий коробками.
"На станції метро Олексіївській в кутку на виході третій день лежить людина накрита коробками", - йдеться в повідомленні.
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