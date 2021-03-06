В Харкові бездомний перетворив перехід на хостел

У Харкові в підземному переході біля станції метро "Олексіївська" бездомний чоловік влаштував привал, пишуть у телеграм-каналі "Х.Х".

Бездомний вже третій день поспіль лежить накритий коробками.

"На станції метро Олексіївській в кутку на виході третій день лежить людина накрита коробками", - йдеться в повідомленні.

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Інцидент стався на Мироносицькій 95-автомобіль "KAMAZ" пішов під землю двома колесами.

Самостійно вибратися звідти водій не зміг - витягувати вантажівку довелося комунальній техніці.

У прес-службі «ХТС» повідомили, що автомобіль був занадто важким і асфальт не витримав його вагу.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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