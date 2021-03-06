Жителів Харківської області попереджають про заморозки
Про це повідомили в регіональному центрі гідрометеорології.
У суботу, 6 березня, вночі пройде невеликий сніг, на дорогах очікується ожеледиця, швидкість вітру — 7-12 метрів в секунду з поривами до 15-20 метрів. Температура повітря вночі — 1-3 градуси морозу, вдень — 1-3-тепла.
У неділю в Харкові буде хмарно, без опадів. На дорогах —місцями ожеледиця, пориви вітру — 15-20 метрів в секунду. Стовпчик термометра вночі опуститься до 4-9 градусів нижче нуля, вдень—0-5 — тепла.
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8 березня в Харкові очікується вночі невеликий сніг, пориви вітру від 7-12 до 15-20 метрів в секунду. Вночі в місті очікується 0-5 градусів морозу, вдень-0-5 градусів тепла.
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