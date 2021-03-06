В Харкові посеред вулиці знайшли боєприпас

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Харківській області.

За словами очевидців, під час земельних робіт в 20 метрах від трамвайної зупинки робітники виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Вибухотехніки завантажили артснаряд в спецавтомобіль і вивезли на полігон, де підірвали.

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