В Харкові пропала жінка

48-річна Наталія Черкашина ще 9 листопада 2020 року близько 08:00 вийшла зі своєї квартири в будинку по вулиці Танкопія і більше її ніхто не бачив.

Прикмети: зріст 164 см, щільної статури.

Була одягнена в чорну шкіряну косуху, сині джинси, чорні кросівки. З собою У була маленька коричнева сумка, телефон, паспорт, пенсійне посвідчення.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження жінки, просять телефонувати за телефонами 068-777-0-112 або 102.

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Інцидент стався на Мироносицькій 95-автомобіль "KAMAZ" пішов під землю двома колесами.

Самостійно вибратися звідти водій не зміг - витягувати вантажівку довелося комунальній техніці.

У прес-службі «ХТС» повідомили, що автомобіль був занадто важким і асфальт не витримав його вагу.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

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