В Харкові пропала жінка
48-річна Наталія Черкашина ще 9 листопада 2020 року близько 08:00 вийшла зі своєї квартири в будинку по вулиці Танкопія і більше її ніхто не бачив.
Прикмети: зріст 164 см, щільної статури.
Була одягнена в чорну шкіряну косуху, сині джинси, чорні кросівки. З собою У була маленька коричнева сумка, телефон, паспорт, пенсійне посвідчення.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження жінки, просять телефонувати за телефонами 068-777-0-112 або 102.
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