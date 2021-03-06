В Харківській області нові випадки захворювання коронавірусом

За даними РНБО на ранок 6 березня, в Харківській області за добу коронавірусом захворіло 522 людини. Померли 6 пацієнтів. Одужали 115 пацієнтів.

На сьогоднішній день найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстрували в Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

Найменша кількість хворих - у Луганській області (35).

Раніше ми писали, в Харкові під бетономішалкою провалився асфальт

Інцидент стався на Мироносицькій 95-автомобіль "KAMAZ" пішов під землю двома колесами.

Самостійно вибратися звідти водій не зміг - витягувати вантажівку довелося комунальній техніці.

У прес-службі «ХТС» повідомили, що автомобіль був занадто важким і асфальт не витримав його вагу.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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