В Харківській області нові випадки захворювання коронавірусом
За даними РНБО на ранок 6 березня, в Харківській області за добу коронавірусом захворіло 522 людини. Померли 6 пацієнтів. Одужали 115 пацієнтів.
На сьогоднішній день найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстрували в Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.
Найменша кількість хворих - у Луганській області (35).
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