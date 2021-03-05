Харківські комунальники почали "висушувати" калюжі

Кадрами поділилися очевидці в телеграм-каналі "Х. Х".

Очевидці зняли те, як комунальники осушують двори від калюж, після чого вся зібрана вода виливається на прибудинкові території, природно, затоплюючи тепер уже їх.

Відео можна подивитися тут.

Раніше ми писали, в Харківській області люди почали частіше хворіти.

Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабцентру.

З 22 по 28 лютого в Харківській області з урахуванням випадків з 19 (за попередніми діагнозами) захворіли 8141 людина. З них 45,7% - діти віком до 17 років.

Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 17,8%.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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