На Харківщині прискорилися темпи вакцинації від китайського вірусу
Протягом 4 березня в Харківській області щеплення від коронавірусу зробили 100 людям, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Всього з початку кампанії, яка стартувала в Україні 24 лютого, в Харківській області вакцинували 330 громадян, у тому числі 100 осіб за останню добу.
Раніше ми писали, що вбиральню на Сумському ринку в Харкові зробили платною
Скуйовджена Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна: "Зварювальник"
Вагітній дружині Павлика раптово стало погано, довелося міняти плани: "Дуже боюся"
71-річна Пугачова задерла спідницю і показала молодим, як треба запалювати: "Страшно дивитися, не впади, мати"
Олега Винника застала зненацька "позашлюбна" дочка, несподівані кадри: "Це хто?"
Олег Винник чуттєво приголубив таємну дружину у всіх на виду, любов до гроба: "Які вони милі!"
Відтепер за туалет на ринку доведеться заплатити 5 гривень.
Єдиною інновацією стало те, що розрахуватися можна за допомогою терміналу, що зручно якщо з собою немає дрібних грошей.
"Лафа Закінчилася. На Сумському ринку зробили Платний туалет, вхід 5 грн. Поставили будку і посадили туди жінку, не вистачає для повної картини рулону туалетного паперу. Повернення в початок 90х..
Але зате стоїть термінал", - йдеться в повідомленні."
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.