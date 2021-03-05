На Харківщині прискорилися темпи вакцинації від китайського вірусу

Протягом 4 березня в Харківській області щеплення від коронавірусу зробили 100 людям, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Всього з початку кампанії, яка стартувала в Україні 24 лютого, в Харківській області вакцинували 330 громадян, у тому числі 100 осіб за останню добу.

Раніше ми писали, що вбиральню на Сумському ринку в Харкові зробили платною

Відтепер за туалет на ринку доведеться заплатити 5 гривень.

Єдиною інновацією стало те, що розрахуватися можна за допомогою терміналу, що зручно якщо з собою немає дрібних грошей.

"Лафа Закінчилася. На Сумському ринку зробили Платний туалет, вхід 5 грн. Поставили будку і посадили туди жінку, не вистачає для повної картини рулону туалетного паперу. Повернення в початок 90х..

Але зате стоїть термінал", - йдеться в повідомленні."

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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