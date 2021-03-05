В Харківській області за добу зафіксували сотні хворих коронавірусом
Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.
За інформацією медиків, за минулу добу в Харківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 566 пацієнтів.
За час пандемії в нашому регіоні коронавірус діагностували у 85605 пацієнтів.
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Всього по Україні інфекцію виявили у 1 384 917 громадян (10155 випадків за добу), з них 26763 — померли, 1 191 022 — змогли побороти захворювання.
Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.
Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.
За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.
В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".
Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
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