В Харківській області чоловік тримав у рабстві сім чоловік
Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.
"3 березня в ході обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці виявили 7 осіб, які залучалися до примусової праці, в тому числі до незаконної вирубки лісу, жили в антисанітарних умовах, не отримували заробітну плату. Серед них дві жінки і п'ятеро чоловіків», — йдеться в повідомленні.
Чоловік орендував будинок у селі Чернеччина, знайшов осіб із соціально незахищених верств населення, після цього він поселив їх у домоволодінні та експлуатував.
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Зловмисник виконував функції охоронця, стежив за дотриманням порядку, розподіляв між працівниками обов'язки з прибирання, готування їжі та виконання іншої побутової роботи на території домоволодіння.
Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.
Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.
За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.
В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".
Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.