Вбиральню на Сумському ринку в Харкові зробили платною
Про це повідомили в пабліку "Харків 1654".
Відтепер за туалет на ринку доведеться заплатити 5 гривень.
Єдиною інновацією стало те, що розрахуватися можна за допомогою терміналу, що зручно якщо з собою немає дрібних грошей.
"Лафа Закінчилася. На Сумському ринку зробили Платний туалет, вхід 5 грн. Поставили будку і посадили туди жінку, не вистачає для повної картини рулону туалетного паперу. Повернення в початок 90х..
Але зате стоїть термінал", - йдеться в повідомленні."
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Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.
Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.
Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.
За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.
В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".
Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
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