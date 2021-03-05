Вбиральню на Сумському ринку в Харкові зробили платною

Про це повідомили в пабліку "Харків 1654".

Відтепер за туалет на ринку доведеться заплатити 5 гривень.

Єдиною інновацією стало те, що розрахуватися можна за допомогою терміналу, що зручно якщо з собою немає дрібних грошей.

"Лафа Закінчилася. На Сумському ринку зробили Платний туалет, вхід 5 грн. Поставили будку і посадили туди жінку, не вистачає для повної картини рулону туалетного паперу. Повернення в початок 90х..

Але зате стоїть термінал", - йдеться в повідомленні."

Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.

Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.

Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.

За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.

В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".

Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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