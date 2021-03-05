В Харківській області очікується погіршення погодних умов

По даним Харківського регіонального центру гідрометеорології, це наслідок переміщення через територію України Південно-Західного циклону.

Вночі 5 березня в Харкові та області пройде невеликий дощ, вдень можливий невеликий дощ і мокрий сніг.

Температура повітря вночі в області буде 0-5 градусів тепла, у Харкові-1-3 градуси тепла.

Вдень по області повітря прогріється до 2-7 градусів тепла, в Харкові очікується 2-4 градуси тепла.

Вітер буде південно-західний з переходом вдень на північно-західний, пориви якого сягатимуть 7-12 м/с.

Раніше ми писали, що зтало відомо, скільки медиків Харківської області прищепили від коронавірусу.

Інформацію про це повідомили в Департаменті масових комунікацій Харківської облдержадміністрації.

Медики, які були щеплені з початку вакцинації, почувають себе добре.

За перший тиждень вакцинації від коронавірусу 230 харківських медиків зробили щеплення.

В обласній лікарні всі медики відмовилися від вакцинації індійською вакциною, раніше вони погоджувалися на німецьку виробництва Pfizer, передає "Харків тудей".

Вакцина вже поїхала в райони Харківської області, де з 9 березня почнеться вакцинація.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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