В Харкові кур'єр потрапив у курйозну ситуацію
Про це повідомляє телеграм-канал "Веха".
"Коли не дали чайових за доставку - "ну хоч лампочку додому візьму". Салтівка", сказано в коментарі до викладеного відео.
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Відео можна подивитися тут.
Раніше ми писали, в Харкові чоловік розбився на смерть, випавши з вікна
НП сталася ввечері на вулиці Дружби Народів, повідомляється в соцмережах.
"На Дружби Народів, 207 дівчина випала імовірно з 16 поверху. Шансів вижити, зрозуміло, не було", - йдеться в повідомленні.
У коментарях до публікації чоловік, який представився сусідом загиблої, заявив, що дівчині було 25 років, і вона покінчила життя самогубством.
Офіційна на даний момент інформація уточнюється.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.