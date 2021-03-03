В Харкові на ХТЗ "потонув" двір
Про це повідомили в соцмережах.
Місцеві жителі кажуть, що ремонт асфальто-бетонного покриття у дворі почали ще минулого року, проте роботи не завершили.
Зараз двір потопає в багнюці і величезних калюжах.
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Раніше ми писали, в Харківській області люди почали частіше хворіти.
Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабцентру.
З 22 по 28 лютого в Харківській області з урахуванням випадків з 19 (за попередніми діагнозами) захворіли 8141 людина. З них 45,7% - діти віком до 17 років.
Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 17,8%.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.