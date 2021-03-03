Медсестра затримала озброєного грабіжника

Жінка увійшла до свого кабінету якраз в той момент, коли незнайомий чоловік витягнув з шафи її сумку, в якій знаходилася щойно отримана зарплата, передають "Новини Харкова".

Медсестра зорієнтувалася і натиснула тривожну кнопку. Зловмисник не встиг втекти, його затримали. Поліцейським 43-річний чоловік зізнався, що хотів вкрасти гроші.

При особистому огляді у чоловіка вилучили газовий балончик і ніж.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми років.