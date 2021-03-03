Медсестра затримала озброєного грабіжника

Жінка увійшла до свого кабінету якраз в той момент, коли незнайомий чоловік витягнув з шафи її сумку, в якій знаходилася щойно отримана зарплата, передають "Новини Харкова".

Медсестра зорієнтувалася і натиснула тривожну кнопку. Зловмисник не встиг втекти, його затримали. Поліцейським 43-річний чоловік зізнався, що хотів вкрасти гроші.

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При особистому огляді у чоловіка вилучили газовий балончик і ніж.

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Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми років.

Раніше ми писали, в Харківській області люди почали частіше хворіти.

Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабцентру.

З 22 по 28 лютого в Харківській області з урахуванням випадків з 19 (за попередніми діагнозами) захворіли 8141 людина. З них 45,7% - діти віком до 17 років.

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Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 17,8%.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.