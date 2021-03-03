Медсестра задержала вооруженного грабителя
Женщина вошла в свой кабинет как раз в тот момент, когда незнакомый мужчина вытащил из шкафа ее сумку, в которой находилась только что полученная зарплата, передают "Новости Харькова".
Медсестра сориентировалась и нажала тревожную кнопку. Злоумышленник не успел сбежать, его задержали. Полицейским 43-летний мужчина признался, что хотел украсть деньги.
При личном досмотре у мужчины изъяли газовый баллончик и нож.
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Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8-ми лет.
Ранее мы писали, в Харьковской области люди начали чаще болеть.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.
С 22 по 28 февраля в Харьковской области с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболели 8141 человек. Из них 45,7% - дети в возрасте до 17 лет.
По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8%.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.