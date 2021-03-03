Медсестра задержала вооруженного грабителя

Женщина вошла в свой кабинет как раз в тот момент, когда незнакомый мужчина вытащил из шкафа ее сумку, в которой находилась только что полученная зарплата, передают "Новости Харькова".

Медсестра сориентировалась и нажала тревожную кнопку. Злоумышленник не успел сбежать, его задержали. Полицейским 43-летний мужчина признался, что хотел украсть деньги.

При личном досмотре у мужчины изъяли газовый баллончик и нож.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8-ми лет.