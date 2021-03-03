В Харківській "інфекціонці" погодилися на щеплення 25 медиків з 300

З трьох сотень працівників Харківської обласної інфекційної лікарні погодилися зробити щеплення індійською вакциною covishield тільки 25, передає "Об'єктив".

Частина медиків вже перехворіла COVID-19, а інша-очікує інший препарат. Серед тих, хто вакцинувався, був і головлікар лікарні.

Раніше ми писали, вхарьківській області люди почали частіше хворіти.

Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабцентру.

З 22 по 28 лютого в Харківській області з урахуванням випадків з 19 (за попередніми діагнозами) захворіли 8141 людина. З них 45,7% - діти віком до 17 років.

Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 17,8%.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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