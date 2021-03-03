В Харківській "інфекціонці" погодилися на щеплення 25 медиків з 300
З трьох сотень працівників Харківської обласної інфекційної лікарні погодилися зробити щеплення індійською вакциною covishield тільки 25, передає "Об'єктив".
Частина медиків вже перехворіла COVID-19, а інша-очікує інший препарат. Серед тих, хто вакцинувався, був і головлікар лікарні.
Раніше ми писали, вхарьківській області люди почали частіше хворіти.
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Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабцентру.
З 22 по 28 лютого в Харківській області з урахуванням випадків з 19 (за попередніми діагнозами) захворіли 8141 людина. З них 45,7% - діти віком до 17 років.
Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 17,8%.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
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