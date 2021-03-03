В Харківській області люди почали частіше хворіти

Про це передають у прес-службі Харківського обласного лабцентру.

З 22 по 28 лютого в Харківській області з урахуванням випадків з 19 (за попередніми діагнозами) захворіли 8141 людина. З них 45,7% - діти віком до 17 років.

Порівняно з попереднім тижнем показник захворюваності зріс на 17,8%.

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НП сталася ввечері на вулиці Дружби Народів, повідомляється в соцмережах.

"На Дружби Народів, 207 дівчина випала імовірно з 16 поверху. Шансів вижити, зрозуміло, не було", - йдеться в повідомленні.

У коментарях до публікації чоловік, який представився сусідом загиблої, заявив, що дівчині було 25 років, і вона покінчила життя самогубством.

Офіційна на даний момент інформація уточнюється.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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