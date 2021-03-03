В Лозовій можуть ввести надзвичайну ситуацію
Лозівська мерія не виключає введення надзвичайної ситуації через аварію на трубопроводі, передає "Об'єктив".
З минулого тижня городяни частково залишилися без водопостачання. Аварія сталася на відрізку водогону від Краснопавлівки до Лозової.
Спочатку людям налагодили водопостачання за графіком, але згодом з цим виникли проблеми., якщо їх не усунуть, то переводитимуть навчальні заклади на дистанційний режим, обмежуватимуть роботу лікарень та установ соцсфери.
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НП сталася ввечері на вулиці Дружби Народів, повідомляється в соцмережах.
"На Дружби Народів, 207 дівчина випала імовірно з 16 поверху. Шансів вижити, зрозуміло, не було", - йдеться в повідомленні.
У коментарях до публікації чоловік, який представився сусідом загиблої, заявив, що дівчині було 25 років, і вона покінчила життя самогубством.
Офіційна на даний момент інформація уточнюється.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
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