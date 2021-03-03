Під Харковом Чапаєва переробили на козака

Про це передають у телеграм-каналі "Декомунізація. Україна".

У селі Мінківка Валківського району Харківської області погруддя Чапаєва переробили на погруддя козака Міна, який вважається засновником села.

"Позитивний і креативний приклад декомунізації на Харківщині. У селі Мінківка нещодавно переробили погруддя Чапаєву на погруддя засновника села козака Міна. Не просто замінили табличку, а саме переробили. Днями ми вже збиралися їхати і валити Чапаєва в те село, але все вирішилося само собою", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, в Харківській області в результаті пожеж загинули 7 осіб.

З 22 лютого по 1 березня харківські рятувальники здійснили 53 виїзди на ліквідацію пожеж, 25 — для надання допомоги населенню та на дорожньо-транспортні пригоди, вісім — для знешкодження вибухонебезпечних предметів, три — на чергування, 54 — інші виїзди.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

В результаті пожеж загинули семеро людей, ще троє отримали травми, одну людину врятували.

Піротехніки знешкодили 22 боєприпасів часів Другої світової війни, в тому числі 17 артснарядів і п'ять мінометних мін.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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