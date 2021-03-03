Під Харковом Чапаєва переробили на козака
Про це передають у телеграм-каналі "Декомунізація. Україна".
У селі Мінківка Валківського району Харківської області погруддя Чапаєва переробили на погруддя козака Міна, який вважається засновником села.
"Позитивний і креативний приклад декомунізації на Харківщині. У селі Мінківка нещодавно переробили погруддя Чапаєву на погруддя засновника села козака Міна. Не просто замінили табличку, а саме переробили. Днями ми вже збиралися їхати і валити Чапаєва в те село, але все вирішилося само собою", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, в Харківській області в результаті пожеж загинули 7 осіб.
З 22 лютого по 1 березня харківські рятувальники здійснили 53 виїзди на ліквідацію пожеж, 25 — для надання допомоги населенню та на дорожньо-транспортні пригоди, вісім — для знешкодження вибухонебезпечних предметів, три — на чергування, 54 — інші виїзди.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
В результаті пожеж загинули семеро людей, ще троє отримали травми, одну людину врятували.
Піротехніки знешкодили 22 боєприпасів часів Другої світової війни, в тому числі 17 артснарядів і п'ять мінометних мін.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
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