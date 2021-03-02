На Харківщині розшукують дівчинку

Зникла 14-річна Віолетта Штайгерт з смт Сахновщина Красноградського району. Дівчинка вдень 1 березня вона вирушила на заняття в спортивний гурток, і більше на зв'язок з родичами не виходила, повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

Прикмети: зріст 165 см, очі карі, волосся світло-русяве. У дитини шрам над правою бровою.

Була одягнена в бежеву з коричневими вставками куртку, в'язану коричневу шапку з бубоном, чорні спортивні штани, яскраво-жовті кросівки.

Дівчинка вже раніше втікала з дому.

Правоохоронці просять будь - яку інформацію про місцезнаходження дівчинки повідомити за тел.: (05762) 3-13-63, 102 або іншим доступним способом.

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Зловмисник розкрив автомобіль ЗАЗ і забрав з салону все.

"Заявник розповів, що невідомий розбив скло автотранспорту та викрав особисті речі. Також городянин повідомив, що його сусід бачив людину, яка з сумками йшла у бік скверу», - йдеться в повідомленні патрульної поліції Харківської області.

Правоохоронці розшукали злодія-чоловік йшов по вулиці і ніс в руках сумки, побачивши патруль, кинув речі на землю і кинувся тікати.

Поліцейські наздогнали лиходія і передали в руки слідчим.

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