На Харьковщине разыскивают девочку
Пропала 14-летняя Виолетта Штайгерт из пгт Сахновщина Красноградского района. Девочка днем 1 марта она отправилась на занятия в спортивный кружок, и больше на связь с родственниками не выходила, сообщили в областном управлении Нацполиции.
Приметы: рост 165 см, глаза карие, волосы светло-русые. У ребенка шрам над правой бровью.
Была одета в бежевую с коричневыми вставками куртку, вязаную коричневую шапку с бубоном, черные спортивные штаны, ярко-желтые кроссовки.
Девочка уже ранее сбегала из дома.
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Правоохранители просят любую информацию о местонахождении девочки сообщить по тел.: (05762) 3-13-63, 102 или другим доступным способом.
Ранее мы писали, что в Харькове произошло дерзкое ограбление.
Злоумышленник вскрыл автомобиль ЗАЗ и забрал из салона все.
«Заявитель рассказал, что неизвестный разбил стекло автотранспорта и похитил личные вещи. Также горожанин сообщил, что его сосед видел человека, который с сумками шел в сторону сквера», - говорится в сообщении патрульной полиции Харьковской области.
Правоохранители разыскали вора - мужчина шел по улице и нес в руках сумки, увидев патруль, бросил вещи на землю и бросился убегать.
Полицейские догнали злодея и передали в руки следователям.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.