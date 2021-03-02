На Харьковщине разыскивают девочку

Пропала 14-летняя Виолетта Штайгерт из пгт Сахновщина Красноградского района. Девочка днем 1 марта она отправилась на занятия в спортивный кружок, и больше на связь с родственниками не выходила, сообщили в областном управлении Нацполиции.

Приметы: рост 165 см, глаза карие, волосы светло-русые. У ребенка шрам над правой бровью.

Была одета в бежевую с коричневыми вставками куртку, вязаную коричневую шапку с бубоном, черные спортивные штаны, ярко-желтые кроссовки.

Девочка уже ранее сбегала из дома.

Правоохранители просят любую информацию о местонахождении девочки сообщить по тел.: (05762) 3-13-63, 102 или другим доступным способом.

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Злоумышленник вскрыл автомобиль ЗАЗ и забрал из салона все.

«Заявитель рассказал, что неизвестный разбил стекло автотранспорта и похитил личные вещи. Также горожанин сообщил, что его сосед видел человека, который с сумками шел в сторону сквера», - говорится в сообщении патрульной полиции Харьковской области.

Правоохранители разыскали вора - мужчина шел по улице и нес в руках сумки, увидев патруль, бросил вещи на землю и бросился убегать.

Полицейские догнали злодея и передали в руки следователям.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

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