"Більшість басейнів Харкова побудовані більш ніж півстоліття тому і фізично і морально застаріли, деякі взагалі припинили існування, в Харкові 21 століття басейнів менше, ніж у минулому столітті. Один з ліквідованих басейнів знаходився на ХТЗ ("Дельфін"), найближчі до ХТЗ басейни "зміна" і "Гарт" знаходяться на балансі Міністерства освіти, яке відмовляється фінансувати дитячі спортивні секції.

У 2019-му була ліквідована секція спортивного плавання в басейні "Гарт", і фактично єдина можливість займатися цим видом спорту знаходиться по інший бік міста. Дітям Харкова потрібні басейни, плавання-найкраща підмога для їх здоров'я", - сказано в тексті.

Раніше ми писали, що в Харкові таксі врізалося в стовп, який впав на маршрутку з людьми

Аварія сталася вчора ввечері в районі автобусного терміналу біля станції метро Холодна гора.

"Соната таксі 30-40 влетіла в стовп, який, у свою чергу, впав на маршрутку, в якій були люди. Водій " Хюндая "стверджує, що його підрізав лихач на" Мерседесі " і поїхав з місця..."- пишуть свідки ДТП.

Офіційна інформація про ДТП і чи є постраждалі-уточнюється.

Момент ДТП потрапив на відео.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.