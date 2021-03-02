Жителі Харкова просять мерію відкрити басейни в кожному районі міста
Відповідна петиція зареєстрована на сайті міськради.
"Більшість басейнів Харкова побудовані більш ніж півстоліття тому і фізично і морально застаріли, деякі взагалі припинили існування, в Харкові 21 століття басейнів менше, ніж у минулому столітті. Один з ліквідованих басейнів знаходився на ХТЗ ("Дельфін"), найближчі до ХТЗ басейни "зміна" і "Гарт" знаходяться на балансі Міністерства освіти, яке відмовляється фінансувати дитячі спортивні секції.
У 2019-му була ліквідована секція спортивного плавання в басейні "Гарт", і фактично єдина можливість займатися цим видом спорту знаходиться по інший бік міста. Дітям Харкова потрібні басейни, плавання-найкраща підмога для їх здоров'я", - сказано в тексті.
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Раніше ми писали, що в Харкові таксі врізалося в стовп, який впав на маршрутку з людьми
Аварія сталася вчора ввечері в районі автобусного терміналу біля станції метро Холодна гора.
"Соната таксі 30-40 влетіла в стовп, який, у свою чергу, впав на маршрутку, в якій були люди. Водій " Хюндая "стверджує, що його підрізав лихач на" Мерседесі " і поїхав з місця..."- пишуть свідки ДТП.
Офіційна інформація про ДТП і чи є постраждалі-уточнюється.
Момент ДТП потрапив на відео.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.