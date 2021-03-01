В Харкові працівники заводу, яким не виплачують зарплату, перекрили дорогу

Біля станції метро "Індустріальна" в Харкові мітингувальники перекрили Московський проспект, люди вимагають погасити борги по зарплатах.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними протестувальників, зарплату їм не виплачують вже протягом трьох місяців.

Всього в акції протесту беруть участь до 200 осіб. Громадський порядок охороняє близько 40 поліцейських.

"Практично три місяці без зарплати, борги перед банками за кредитами, борги за комунальні послуги, немає грошей на лікування, немає грошей на одяг, немає грошей на їжу. Життя співробітників під загрозою, тому що на ті копійки, які виплачені за практично 3 місяці, нормальна людина прожити не може. Це навіть існуванням не можна назвати", - обурюються працівники.

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Станом на 1 березня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1590 летальних випадків.

Такі дані з'явилися на сайті РНБО,.

З початку пандемії діагноз підтвердили у 83 884 жителів Харківської області.

За добу захворіло 69 осіб, померли 5 харків'ян.При цьому, одужали за минулу добу 249 пацієнтів. Активних хворих налічується 5365.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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