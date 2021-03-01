В Харкові авто заблокувало рух трамваїв
На кадрах видно, що машина стоїть поза межами проїжджої частини і через те, що її задня частина знаходиться на рейках, трамваї не можуть проїхати.
"На Тракторах братик на Dodge Caliber, виїжджаючи з двору, перемахнув через рейки на протилежному боці дороги і застряг. Поводиться адекватно, тверезий. Зі слів копів, стало погано", - пишуть в мережі.
Офіційна інформація про причину ДТП уточнюється.
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Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом
Станом на 1 березня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1590 летальних випадків.
Такі дані з'явилися на сайті РНБО,.
З початку пандемії діагноз підтвердили у 83 884 жителів Харківської області.
За добу захворіло 69 осіб, померли 5 харків'ян.При цьому, одужали за минулу добу 249 пацієнтів. Активних хворих налічується 5365.
До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.
Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.
Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.