В Харкові авто заблокувало рух трамваїв

На кадрах видно, що машина стоїть поза межами проїжджої частини і через те, що її задня частина знаходиться на рейках, трамваї не можуть проїхати.

"На Тракторах братик на Dodge Caliber, виїжджаючи з двору, перемахнув через рейки на протилежному боці дороги і застряг. Поводиться адекватно, тверезий. Зі слів копів, стало погано", - пишуть в мережі.

Офіційна інформація про причину ДТП уточнюється.

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Станом на 1 березня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1590 летальних випадків.

Такі дані з'явилися на сайті РНБО,.

З початку пандемії діагноз підтвердили у 83 884 жителів Харківської області.

За добу захворіло 69 осіб, померли 5 харків'ян.При цьому, одужали за минулу добу 249 пацієнтів. Активних хворих налічується 5365.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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