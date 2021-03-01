В Харкові сталося зухвале пограбування

Зловмисник розкрив автомобіль ЗАЗ і забрав з салону все.

"Заявник розповів, що невідомий розбив скло автотранспорту та викрав особисті речі. Також городянин повідомив, що його сусід бачив людину, яка з сумками йшла у бік скверу», - йдеться в повідомленні патрульної поліції Харківської області.

Правоохоронці розшукали злодія-чоловік йшов по вулиці і ніс в руках сумки, побачивши патруль, кинув речі на землю і кинувся тікати.

Поліцейські наздогнали лиходія і передали в руки слідчим.

Раніше ми писали, що на Харківщині зафіксували нові випадки захворювання китайським вірусом

Станом на 1 березня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1590 летальних випадків.

Такі дані з'явилися на сайті РНБО,.

З початку пандемії діагноз підтвердили у 83 884 жителів Харківської області.

За добу захворіло 69 осіб, померли 5 харків'ян.При цьому, одужали за минулу добу 249 пацієнтів. Активних хворих налічується 5365.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

Також Politeka писала про НП в метро Харкова: машиніст вистрибнув з вагона, деталі події.