В Харкові у вандала-невдахи не вистачило сил розбити вітрину

Про це повідомили в одному з Telegram-каналів.

Вночі камери відеоспостереження зафіксували спробу розбити вітрину магазину на вулиці Культури-чоловік кинув у вітрину чимось важким, але вітрина на розбилася і неадекват втік.

Відео можна подивитися тут.

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Станом на 1 березня з початку пандемії в Харківській області зареєстровано 1590 летальних випадків.

Такі дані з'явилися на сайті РНБО,.

З початку пандемії діагноз підтвердили у 83 884 жителів Харківської області.

За добу захворіло 69 осіб, померли 5 харків'ян.При цьому, одужали за минулу добу 249 пацієнтів. Активних хворих налічується 5365.

До слова, на Харківщині раптово призупинилося вакцинування: дані в деталях.

Як повідомляла Politeka, у Харкові не вистачає водіїв автомобілів швидкої допомоги, деталі: 8 тисяч за 12 годин.

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