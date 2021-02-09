В Харкові злодій потрапив у квартиру і зрозумів, що сильно помилився

Вдень 8 лютого поліцейський повертався додому з магазину і побачив, як з його квартири вибігає невідомий чоловік з сумкою і пакетом в руках, передає "Об'єктив".

«Як стало відомо згодом, чоловік зламав замок вхідних дверей і проник в квартиру.

У передпокої він побачив формений одяг патрульного, тому вирішив діяти швидко: схопив техніку, яка стояла на видному місці, і став тікати», - йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції Харківської області.

Зловмиснику не вдалося, так як по інший бік дверей його вже чекав патрульний, власник квартири який викликав на місце колег.

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

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