В Харкові злодій потрапив у квартиру і зрозумів, що сильно помилився
Вдень 8 лютого поліцейський повертався додому з магазину і побачив, як з його квартири вибігає невідомий чоловік з сумкою і пакетом в руках, передає "Об'єктив".
«Як стало відомо згодом, чоловік зламав замок вхідних дверей і проник в квартиру.
У передпокої він побачив формений одяг патрульного, тому вирішив діяти швидко: схопив техніку, яка стояла на видному місці, і став тікати», - йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції Харківської області.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Зірки "Дизель Шоу" Гашенко і Бережок приголомшили дивною поведінкою в офісі, відео: "Тепер ви знаєте…"
"Майстер Шеф. Професіонали 3" стартував, як склалися долі зірок попередніх сезонів: "Теплі відносини припинилися..."
"Це не Меган Маркл": принц Вільям раптово потіснив Єлизавету II, у Великобританії переполох
Дружина Кошового з "Квартал 95" відверто розповіла про вбивство батька і погрози: "Час не лікує"
Зловмиснику не вдалося, так як по інший бік дверей його вже чекав патрульний, власник квартири який викликав на місце колег.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".