В Харкові витратять на гірлянди для дерев 2,5 мільйона гривень

Відповідний тендер опублікований на сайті публічних закупівель ProZorro.

Підсвічування для дерев встановлять по вулиці Сумській, з боку саду Шевченка.

Світлова система складатиметься з 36 комплектів світлотехнічного обладнання для оформлення дерев.

"Залежно від розміру крони дерева на ній рівномірно підвішують одну або кілька гірлянд і закріплюють електричний шафа. Контролер, який здійснює управління гірляндами розташований в головній шафі, повинен мати вбудований Wi-Fi-модуль. З його допомогою здійснюється перемикання розроблених сценаріїв, регулювання рівня яскравості і швидкості відтворення світлових ефектів", - пояснив замовник.

Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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