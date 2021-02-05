В Харкові на машину впало дерево
Про це повідомили очевидці в соцмережах.
Молчановському на мікроавтобус впала велика гілка дерева. Даних про постраждалих немає, офіційна інформація уточнюється.
Крім того, на Харківщині стався витік газу.
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Про це йдеться в оперативному зведенні Харківської обладміністрації.
Газом отруїлися господарі будинку-68-річний чоловік і 63-річна жінка у важкому стані госпіталізовані в Куп'янську центральну райлікарню.
Чоловіка врятувати не вдалося, зараз медики борються за життя жінки.
Причина події встановлюються.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
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