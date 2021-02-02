В Харкові хочуть запустити нову маршрутку

Нову маршрутку запропоновано пустити з Павлова Поля через Парк Горького до ст. метро "Пушкінська", передає "Об'ктив".

Таке прохання міститься в петиції, зареєстрованій на сайті Харківської міськради.

"Жителі Павлова Поля (Район "швидкої") змушені добиратися до парку ім. Горького; вулиці Весніна; Ст. Метро " Пушкінська "з великою кількістю пересадок на маршрутках і метро, об'їжджаючи" пів міста", що дуже не комфортно і збільшує час проїзду в 2 рази... жоден вид транспорту не йде направо від моста Сокільників по вулиці Сумській. Кілька років тому скасували три маршрутки,на яких можна було дістатися до цього району за 30 хвилин.

Прохання відновити ці маршрути або запустити маршрут від лікарні невідкладної допомоги № 4 до станції метро "Пушкінська" і далі по вулиці Пушкінська", - говориться в повідомленні.

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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

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Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.

"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

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