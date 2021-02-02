В Харкові хочуть запустити нову маршрутку
Нову маршрутку запропоновано пустити з Павлова Поля через Парк Горького до ст. метро "Пушкінська", передає "Об'ктив".
Таке прохання міститься в петиції, зареєстрованій на сайті Харківської міськради.
"Жителі Павлова Поля (Район "швидкої") змушені добиратися до парку ім. Горького; вулиці Весніна; Ст. Метро " Пушкінська "з великою кількістю пересадок на маршрутках і метро, об'їжджаючи" пів міста", що дуже не комфортно і збільшує час проїзду в 2 рази... жоден вид транспорту не йде направо від моста Сокільників по вулиці Сумській. Кілька років тому скасували три маршрутки,на яких можна було дістатися до цього району за 30 хвилин.
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Прохання відновити ці маршрути або запустити маршрут від лікарні невідкладної допомоги № 4 до станції метро "Пушкінська" і далі по вулиці Пушкінська", - говориться в повідомленні.
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"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
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