В Харкові ймовірно стався прорив теплотраси

Про це повідомили в телеграм-каналі "Веха".

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що навмання, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Харківській області подорожчав проїзд у маршрутках.

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Про це повідомив директор кампанії-перевізника Валерій Дробушко.

Поки що подорожчав проїзд у Дергачівський район.

Харків, черга, зима, маршрутка

“З сьогоднішнього дня подорожчали в Дергачівський район: Черкаська Лозова, Руська Лозова і проходи. Ну, там все по-різному. Черкаська - на гривню, Російська – на 2 гривні, проходи-на 3. Будуть підніматися ціни і на інші напрямки по-тихеньку", - сказав Валерій Дробушко.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

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