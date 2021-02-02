В Харкові ймовірно стався прорив теплотраси

Про це повідомили в телеграм-каналі "Веха".

"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що навмання, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Харківській області подорожчав проїзд у маршрутках.

Про це повідомив директор кампанії-перевізника Валерій Дробушко.

Поки що подорожчав проїзд у Дергачівський район.

“З сьогоднішнього дня подорожчали в Дергачівський район: Черкаська Лозова, Руська Лозова і проходи. Ну, там все по-різному. Черкаська - на гривню, Російська – на 2 гривні, проходи-на 3. Будуть підніматися ціни і на інші напрямки по-тихеньку", - сказав Валерій Дробушко.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".