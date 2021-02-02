В Харківській області подорожчав проїзд у маршрутках
Про це повідомив директор кампанії-перевізника Валерій Дробушко, передає "Труха".
Поки що подорожчав проїзд в Дергачівський район.
“З сьогоднішнього дня подорожчали в Дергачівський район: Черкаська Лозова, Руська Лозова і Проходи. Ну, там все по-різному. Черкаська - на гривню, Російська – на 2 гривні, Проходи-на 3. Будуть підніматися ціни і на інші напрямки по-тихеньку", - сказав Валерій Дробушко.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна вирішила наостанок відірватися на Мальдівах: "Ось це для малятка..."
У школі на Одещині знайшли тіла людей: трагічні подробиці
З українців здеруть нові податки за квартири, з'явилися подробиці: "Понад п'ять тисяч гривень..."
Ще один учасник розкрив обличчя в шоу "Маска", Данилко схопився за голову: "Я взагалі не очікував!"
Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксували тринадцять смертей від COVID-19.
Станом на 2 лютого в Харківській області зареєстровано 1387 летальних випадків. Такі дані опубліковані на сайті РНБО.
З початку пандемії діагноз підтвердили у 78 136 жителів, за добу-у 158. Одужали 70 200 осіб (428 нових одужань), хворіють - 6549.
До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".
Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.
Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".