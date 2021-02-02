В Харківській області подорожчав проїзд у маршрутках

Про це повідомив директор кампанії-перевізника Валерій Дробушко, передає "Труха".

Поки що подорожчав проїзд в Дергачівський район.

“З сьогоднішнього дня подорожчали в Дергачівський район: Черкаська Лозова, Руська Лозова і Проходи. Ну, там все по-різному. Черкаська - на гривню, Російська – на 2 гривні, Проходи-на 3. Будуть підніматися ціни і на інші напрямки по-тихеньку", - сказав Валерій Дробушко.

Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксували тринадцять смертей від COVID-19.

Станом на 2 лютого в Харківській області зареєстровано 1387 летальних випадків. Такі дані опубліковані на сайті РНБО.

З початку пандемії діагноз підтвердили у 78 136 жителів, за добу-у 158. Одужали 70 200 осіб (428 нових одужань), хворіють - 6549.

До слова, п'яні " покатушки "закінчилися трагедією для перехожих, відео:"випивали в боулінгу і поїхали кататися".

Як повідомляла Politeka, Харківська маршрутка спалахнула як сірник, все вигоріло дотла: деталі і кадри НП.

Також Politeka писала, що стрілянина на Московському проспекті підняла на ноги Місто, відео: "це розбирання Харківська".