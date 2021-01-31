Пожежа спалахнула в харківській багатоповерхівці
Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає "newsroom".
НП сталася в будинку № 6 по вулиці Танкопії.
На місці бійці ДСНС встановили, що в квартирі на першому поверсі горять особисті речі.
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Утворилося сильне задимлення, яке загрожувало жителям верхніх поверхів.
Рятувальники вивели на свіже повітря 20 осіб і одночасно приступили до гасіння пожежі.
Через півгодини вогонь вдалося локалізувати. 62-річна господиня квартири отримала опіки обличчя і рук, але від госпіталізації відмовилася.
Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.
Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.
13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.
Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".