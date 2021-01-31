Пожар вспыхнул в харьковской многоэтажке

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает "newsroom".

ЧП произошло в доме №6 по улице Танкопии.

На месте бойцы ГСЧС установили, что в квартире на первом этаже горят личные вещи.

Образовалось сильное задымление, которое угрожало жителям верхних этажей.

Спасатели вывели на свежий воздух 20 человек и одновременно приступили к тушению пожара.

Спустя полчаса огонь удалось локализовать. 62-летняя хозяйка квартиры получила ожоги лица и рук, но от госпитализации отказалась.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".