Пожар вспыхнул в харьковской многоэтажке
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает "newsroom".
ЧП произошло в доме №6 по улице Танкопии.
На месте бойцы ГСЧС установили, что в квартире на первом этаже горят личные вещи.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Внезапно ушел из жизни музыкант культовой группы, его творчеством восхищались миллионы: "Оплакиваем потерю..."
"Холостячка" Мишина впервые рассказала о переезде Эллерта, реакция сына оказалась бурной: "Саня будет..."
Экс-жена Потапа Горовая свела с ума страстным образом в кожаном плаще: «Куда там Каменских…»
Судья "Х-Фактора" Кондратюк разнес "Квартал 95" и "Дизель Шоу" за сделки с РФ: "Рыба гниет с головы"
Образовалось сильное задымление, которое угрожало жителям верхних этажей.
Спасатели вывели на свежий воздух 20 человек и одновременно приступили к тушению пожара.
Спустя полчаса огонь удалось локализовать. 62-летняя хозяйка квартиры получила ожоги лица и рук, но от госпитализации отказалась.
Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.
Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.
13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.
Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".