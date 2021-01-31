В Харкові водій-чоловік і пасажир-дівчина випивали алкогольні напої, а потім поїхали "кататися" - закінчилися "гуляння" трагедією
Їхали вони підозріло і копи вирішили їх зупинити, ті почали тікати.
Під час погоні збили людину і в кілометрі від «вбивства» намагалися сховатися, кинувши авто у дворах, але копи встигли затримати водія на місці.
Моторошне відео з місця ДТП можна подивитися тут.
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Судячи з пошкоджень позашляховика шансів у пішохода не було. Водій зорав під двору, зім'яв металеві огорожі перш ніж зупинився.
Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.
Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.
13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.
Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".