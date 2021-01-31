В Харкові прямо на зупинці загорілася маршрутка

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Маршрутний автобус "Богдан" загорівся в Харкові на зупинці на вулиці Валдайській вдень 30 січня.

За даними ДСНС, пасажирів в салоні не було, водій самостійно вийшов з автобуса і викликав рятувальників.

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Постраждалих немає, а причина виникнення пожежі та сума збитків встановлюються.

Раніше ми писали, що на Харківщині чоловік напав на школярку і побив її скляною пляшкою.

Інцидент стався 27 січня у Вовчанському районі.

13-річна дівчинка поверталася зі школи додому. На неї накинувся 38-річний чоловік в масці і вдарив її скляною пляшкою по голові, намагаючись закрити рот рукою.

полиция, полицейские

Дівчинка чинила опір, тому зловмисник наніс кілька ударів кулаком в перенісся і щелепу. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити особу зловмисника та затримати його.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі: "Швидка відмовилася їхати".